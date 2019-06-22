أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع تفعيل مبادرات قطاع التنمية بالمنطقة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030

المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً, بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح, ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وتخلل الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الإمارة والوزارة لتفعيل أهداف ومبادرات قطاع التنمية في المنطقة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، إذ قدّمت الدكتورة الرماح عرضاً عن العمل التطوعي والبوابة الوطنية للتطوع واستراتيجية القطاع غير الربحي والاحتياج التنموي في المنطقة.

وبحسب العرض فإن الوزارة تعكف على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتشجيع العمل التطوعي بطرق احترافية، وذات جودة عالية وصولاً لتطوير وتمكين العمل التطوعي، عبر عدة مبادرات من بينها بوابة العمل التطوعي التي ستكون حاضنة للعمل التطوعي، وستسهم في توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين.

وخلال الاجتماع جرى استعراض جهود إمارة منطقة مكة المكرمة في جانب التطوع ويأتي في مقدمتها إنشاء وحدة خاصة بالتطوع نتج عنها إقامة أول منتدى للتطوع قبل نحو 6 أشهر.

عقب ذلك تدشين منصة للتطوع تحت عنوان “بوابة منطقة مكة المكرمة للعمل التطوعي”، التي استقطبت 49 جهة وسجل فيها أكثر من 6800 متطوع ومتطوعة، وبحسب العرض فإن المنصة تهدف لمأسسة العمل التطوعي ورصد عدد المتطوعين في المنطقة؛ إسهاماً من الإمارة في الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بحلول العام 2030 والمقرر بمليون متطوع ومتطوعة في المنطقة.