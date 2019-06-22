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ترمب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران

ترمب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران
http://almnatiq.net/?p=743050
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران.

وأضاف ترمب في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار ، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق، لأن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وقال الرئيس الأميركي على “تويتر”: “لستُ على عجلة من أمري بشأن إيران”، مشدداً على أن طهران “لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أبدا رغما عن أميركا، ورغما عن العالم”.

وأوضح أن الجيش الأميركي أعاد بناء قدراته، وأصبح الأفضل عالميا، في رسالة تهديد واضحة للنظام الإيراني.

وكشف أن إدارته فرضت المزيد من العقوبات القاسية على إيران، ليلة الخميس.

وأوضح أن الجيش الأميركي استعد لضرب 3 مواقع إيرانية، وعندما سأل عن عدد القتلى المحتملين من جراء هذه الضربات، رد جنرال بأنهم “150”، هنا تدخل ترمب وقال: أوقفوا الضربة، بحسب التغريدة المفصلة التي نشرها الرئيس الأميركي.

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