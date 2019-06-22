إنجاز ٩٠ ٪من أعمال تطوير منتزه الملك فهد والانتهاء بعد حوالي شهرين

المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من ٩٠ بالمائة من أعمال التطوير في منتزه الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير والتي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الأعمال في الحديقة العامة في المنتزه سيتم الانتهاء منها بعد حوالي شهرين، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90%، لافتا الى أن المنتزه سيقدم العديد من الخدمات للزوار والتي تتضمن ‏مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني و الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، و يتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة الى المسجد والذي صمم بطريقة جميلة، بالإضافة الى المرافق الخاصة للخدمات المحيطة به، وهناك الممشى الرياضي بطول ١،٥٠٠ متر طولي، وأكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، وكذلك خدمات موزعة على مساحة الحديقة تشمل (دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، وغيرها)، ويتضمن المشروع أيضا أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء و المواقف و المرافق و الجلسات التي تم تطويرها من قبل الشركة المطورة للمنتزه.

وقال ” محمد الصفيان ” أنه تم تصميم المنتزه ليكون من الوجهات الرئيسية للفعاليات في الشرقية من ناحية، والتي تنفذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، نظرا لوجود مساحات خضراء كبيرة و مسرح خارجي و طريق مخصص للاحتفالات، مشيرا الى أن المتنزه تمكن من إقامة العديد من الفعاليات خلال الفترة السابقة والتي حضرها أكثر من 70 ألف زائر مثل: فعالية عيدكم مونديالي حيث تم فيها نقل (مباريات كأس العالم في المسرح الخارجي)، و مهرجان البوكس بارك، ومهرجان فوق هام السحب (اليوم الوطني)، ومهرجان السيارات الكلاسيكية، ومهرجان قرية العيد، والعديد من الفعاليات الأخرى، مثل فعاليات موسم الشرقية، كما احتضن المنتزه عدد من الفعاليات منها سيرك الواز ومهرجان الدراجات النارية، إضافة الى الحفلات الغنائية، والتي حضرها أعداد كبيرة من الزوار، بالإضافة الى ما ذكر، فإن المنتزه يعتبر أحد الأماكن الرئيسية لإقامة الفعاليات المتنوعة لما تمتلكه من مقومات و بنية تحتية تساهم في ذلك، بالإضافة الى الحديقة المفتوحة التي تشهد حضورا من قبل الزوار.

وكشف المتحدث الرسمي محمد الصفيان أن مشروع المنتزه يتضمن عدد من المشاريع القائمة حاليا والتي تم الانتهاء منها مؤخرا مثل ملاعب، وأكاديمية هدف لكرة القدم، ومقهى سائقي الدراجات النارية، ونادي وقت اللياقة الرياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، وموقع لحرب الألوان، وحديقة الكوبرا الترفيهية، فيما يتم حاليا تطوير الأجزاء الاستثمارية، مثل صالة المناسبات، وقرية المكاتب، والمجمع التجاري، والمنتجع ومرافقه، ومركز التدريب، مركز الرعاية.

ولفت “الصفيان” الى أن أعمال المشروع تحظى بمتابعة واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في انجاز هذه الأعمال التطويرية للمنتزه وفق ما خطط له ليستفيد من خدماته كافة المواطنين والمقيمين وعوائلهم، وكذلك زوار المنطقة، وحرص ومتابعة مباشرة من قبل أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، حيث أن هناك زيارات مستمرة لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الدائم مع الشركة المطورة بهدف الانتهاء من أعمال التطوير وفق الدراسات والخطط التطويرية التي تم اعتمادها في تطوير المشروع، والتي على ضوؤها تمكنت إدارة تطوير مشروع منتزه الملك فهد في الدمام، مواصلة أعمال التطوير وتحسين الخدمات المساندة، وتجهيز أرجاء المنتزه، والتي روعي فيها استفادة كافة شرائح المجتمع، كما روعي فيها وسائل السلامة، هذا بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها ذوي الإعاقة في كافة مرافق المشروع، وأيضا ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية.