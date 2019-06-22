احدث الأخبار

استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 “ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية
أبرز المواد
 تعرف على أبرز معايير الذوق العام
أبرز المواد
 نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة
أبرز المواد
 توجه لتشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع شوارع المملكة
أبرز المواد
 معامل متفجرات في سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية
أبرز المواد
 إنجاز ٩٠ ٪من أعمال تطوير منتزه الملك فهد والانتهاء بعد حوالي شهرين
أبرز المواد
 ترمب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع تفعيل مبادرات قطاع التنمية بالمنطقة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 وزارة العدل : محاكم المملكة عقدت 44 ألف جلسة في أسبوع
أبرز المواد
 بلدية القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز
منطقة جازان
 جامعة الملك عبدالعزيز ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم
أبرز المواد
استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

المنطقة الشرقية
“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

أبرز المواد
تعرف على أبرز معايير الذوق العام

تعرف على أبرز معايير الذوق العام

أبرز المواد
نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

أبرز المواد

معامل متفجرات في سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية

معامل متفجرات في سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية
http://almnatiq.net/?p=743072
المناطق - وكالات

كشفت مصادر يمنية في مدينة إب، وسط البلاد، عن وجود معامل متفجرات داخل مستودعات في سجن الأمن السياسي بالمحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر، “إن تفجيراً سمع دويه في مدينة إب، نجم عن تفجير معدات عسكرية ومتفجرات يجري إعادة تركيبها وتصنيعها في معامل مستحدثة في سجن الأمن السياسي” .

ونقلت المصادر عن سكان محليين يقطنون بالقرب من السجن أنهم سمعوا التفجير من داخل السجن، مرجحين أن يكون ناجما عن خطأ أثناء إعادة التصنيع.

وحذر حقوقيون وأقارب للمختطفين من تحول السجن إلى معامل سلاح ومتفجرات وخطر على المختطفين والسكان في الأحياء القريبة من السجن، محملين الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة السجناء والمواطنين.

ويقع سجن الأمن السياسي في أحد الأحياء السكنية بالمدينة القديمة وبالقرب من مستشفى الأمومة والطفولة الحكومي الذي يرتاده ويرقد فيه المئات من المرضى يومياً.

روابط ذات صلة

“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية
تعرف على أبرز معايير الذوق العام

تعرف على أبرز معايير الذوق العام
نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*