احدث الأخبار

استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 “ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية
أبرز المواد
 تعرف على أبرز معايير الذوق العام
أبرز المواد
 نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة
أبرز المواد
 توجه لتشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع شوارع المملكة
أبرز المواد
 معامل متفجرات في سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية
أبرز المواد
 إنجاز ٩٠ ٪من أعمال تطوير منتزه الملك فهد والانتهاء بعد حوالي شهرين
أبرز المواد
 ترمب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع تفعيل مبادرات قطاع التنمية بالمنطقة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 وزارة العدل : محاكم المملكة عقدت 44 ألف جلسة في أسبوع
أبرز المواد
 بلدية القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز
منطقة جازان
 جامعة الملك عبدالعزيز ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم
أبرز المواد
استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

المنطقة الشرقية
“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

أبرز المواد
تعرف على أبرز معايير الذوق العام

تعرف على أبرز معايير الذوق العام

أبرز المواد
نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

أبرز المواد

نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة

نسبة صادمة لعقود النكاح والطلاق خلال شهر واحد فقط في المملكة
http://almnatiq.net/?p=743078
المناطق - متابعات

كشفت الأكاديمية والباحثة الاجتماعية سعاد بنت عبدالله الغامدي ، أن التقرير البياني الشهري لوزارة العدل السعودية لشهر شعبان لعام 1440هـ احتوى إحصائية صادمة لعدد عقود نكاح وطلاق المواطنين، ووفقاً لتقرير وزارة العدل الإحصائي كانت عقود النكاح 4436 عقدا وعقود الطلاق للشهر نفسه 4035 عقدا، وهذا معدل مخيف جداً.

وأضافت بحسب «الرياض»: أصبحت التوجهات تفتقد للأمان نحو الزواج والاستقرار وبناء أسرة بناء على ما يرد من معدلات طلاق مؤسفة للغاية، مبينةً أن الدكتور طارق الحبيب ، قد كشف عن عدد من العوامل المؤدية إلى ازدياد نسب الطلاق في المجتمع السعودي، ومنها الفجوة العميقة بين الزوجين، والتي تتمثل في تنافر الطباع وعدم الالتقاء الفكري واختلاف الاهتمامات، مع تسفيه اهتمامات الطرف الآخر وعدم التكافؤ العاطفي، وكذلك عدم النضج الكافي، كل ذلك أدى إلى تحول الزواج من مصدر لإشباع الحاجات إلى شكل من أشكال الضغوط التي يفتقد فيها الطرفان أو أحدهما احتياجاته ومتطلباته.
من جهته قال أمين عام جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد العبدالقادر: إن أرقام وإحصائيات الزواج والطلاق لا تعني بالضرورة معدلات الزواج والطلاق، وهي تعكس بالدرجة الأولى الحالات المقيدة في المحاكم والتي تشمل في الزواج حالات التعدد وحالات الرجعة، وكذلك الطلاق تشمل حالات الطلقة الرجعية والطلقة البائنة، موضحاً أن التعامل مع الطلاق يجب أن يكون بأسلوب علمي يراعي مختلف المتغيرات والظروف.

روابط ذات صلة

“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية
تعرف على أبرز معايير الذوق العام

تعرف على أبرز معايير الذوق العام
توجه لتشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع شوارع المملكة

توجه لتشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع شوارع المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*