تعرف على أبرز معايير الذوق العام

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تعكف الجهات المختصة على إعداد اللوائح وتحديد التفاصيل الخاصة بنظام الذوق العام، وذلك وفقاً لمعايير متبعة عالمياً في هذا الخصوص.

وقال مدير جمعية الذوق العام بدر الزياني إن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على وضع هذه اللوائح، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.

وأوضح أن من معايير الذوق العام العالمية عدم لبس “الشورت” والتيشرت “العلاقي” في الأماكن العامة، وتصفيفات الشعر الغريبة، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد لبس الشورت ضمن اللائحة، ولكن من باب الذوق العام لا يليق لبسه في الأماكن العامة، كما أن هناك توصيات بضرورة أن يقتصر لبس ثوب النوم في نطاق محدود جداً.

وأكد أن الجمعية ستعمل على نشر التوعية بثقافة الذوق العام خلال الفترة المقبلة، وذلك للتخلص من بعض التصرفات الخاطئة التي تندرج ضمن إطار الذوق العام، مثل استخدام السبابة بطريقة مهينة، وإطالة النظر لمدة تتجاوز 5 ثواني في شخص لا تعرفه، ورمي المخلفات من السيارة، بالإضافة لرفع صوت المسجل أو التليفزيون، عدم احترام الصفوف، وعدم التعاون مع الآخرين، وغير ذلك.