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استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

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استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=743087
المناطق - حفرالباطن
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن من انقاذ مريض في العقد الثالث من العمر من الغدة الثيموثية باستئصالها بعد تدخل جراحي.
حضر المريض إلى قسم الاسعاف والطوارئ في المستشفى حيث كان يعاني من ضيق في التنفس وضعف في العضلات خاصة في منطقة اليدين مع سقوط في إحدى جفون العين وصعوبة بالغة في النوم، بعد إجراء كافة التحاليل المخبرية والأشعة اللازمة تبين أن المريض يعاني من الغدة التيموثية أو ما تعرف بالزعترية وهي غدة صماء توجد أعلى القلب على القصبة الهوائية  وتتصل هذه الغدة بعدد كبير من الشرايين صغيرة الحجم ، إلى جانب شريان الثدي وشريان الغدة الدرقية ، تسببت للمريض بالعديد من المضاعفات.

قرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي، أدخل على إثرها المريض إلى غرفة العمليات حيث تم استئصال الغدة التيموثية ، تكللت معها العملية بالنجاح ولله الحمد، غادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة

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