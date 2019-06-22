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النيابة العامة : التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة عقوباتها السجن والغرامة

النيابة العامة : التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة عقوباتها السجن والغرامة
http://almnatiq.net/?p=743094
المناطق - متابعات

واصلت النيابة العامة تحذيراتها من الجرائم المعلوماتية، مبينة أنه يعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.

وأوضحت أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة تعتبر عقوباتها السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

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