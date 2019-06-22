وزارة الثقافة تستقبل يومي الأحد والاثنين زوار معرض مزاد “الفن للبلد”

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يستقبل بيت نصيف في جدة البلد بدءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الاثنين زوار معرض مزاد “الفن للبلد” الذي ستعرض فيه محتويات المزاد الفني الخيري الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار كريستيز العالمية في جدة البلد.

وسيتاح للجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية الاطلاع على أكثر من 40 عملاً فنياً مدرجاً في المزاد, من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً في بيت نصيف التاريخي بجدة البلد.

وقد أعلنت كانت وزارة الثقافة عن تعاونها مع دار كريستيز للمزادات الفنية لتنظيم أول مزاد فني خيري في المملكة تحت عنوان “الفن للبلد” وسيخصص ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، كما سيتم دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وأتاحت وزارة الثقافة الفرصة للجمهور للاطلاع على محتويات المزاد مجاناً عبر معرض مفتوح يستمر ليومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو في بيت نصيف التاريخي.