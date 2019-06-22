البلطان رئيساً لنادي الشباب لأربعة أعوام .. بالتزكية

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فاز خالد البلطان يوم الجمعة برئاسة نادي الشباب لـ4 أعوام مقبلة، بالتزكية، بعد انتهاء تكليفه من هيئة الرياضة، وذلك فور انتهاء الجمعية العمومية للنادي العاصمي.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح البلطان فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلاً من: خليفة الهويشان نائباً للرئيس، فهد الشعلان، وفهد العليان، واحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني وتركي المعجل.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي الشباب حضور 47 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، وعضوية ذهبية واحدة لرئيس النادس خالد البلطان.

هذا وقد تم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.