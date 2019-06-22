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بينها عدم استخدام السبابة بطريقة مهينة.. هذه أبرز معايير الذوق العام
http://almnatiq.net/?p=743107
المناطق_الرياض

تعد الجهات المختصة حاليًا لإعداد اللوائح الخاصة بنظام الذوق العام، وفقًا للمعايير المتبعة عالميًا في هذا الشأن.

وقال مدير جمعية الذوق العام بدر الزياني، إن وزارة الداخلية تنسق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على وضع هذه اللوائح، على أن يتم الإعلان على التفاصيل فور الانتهاء منها.

وأكد في تصريحات له اليوم، أن معايير الذوق العام العالمية تشمل عدم لبس الـ”تي شيرت العلاقي” في الأماكن العامة، وكذلك “الشورت” لا يمكن تحديد لبسه ضمن اللائحة في الأماكن العامة، وتصفيفات الشعر الغريبة، مع اقتصار لبس ثوب النوم في نطاق محدود جدًا.

وأضاف أن الجمعية ستعمل على نشر التوعية بثقافة الذوق العام والتخلص من بعض التصرفات الخاطئة التي تندرج ضمن إطار الذوق العام خلال الفترة المقبلة، منها استخدام السبابة بطريقة مهينة، وإطالة النظر لمدة تتجاوز 5 ثواني في شخص لا تعرفه، ورمي المخلفات من السيارة، ورفع صوت المسجل أو التليفزيون، عدم احترام الصفوف، وعدم التعاون مع الآخرين، وغيرها.

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