أمم إفريقيا 2019: أوغندا تفوز على الكونغو الديموقراطية وتتصدر أمام مصر

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تغلب المنتخب الأوغندي على نظيره الكونغولي الديموقراطي بهدفين نظيفين اليوم على استاد القاهرة الدولي في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم.

وسجل باتريك كادو الهدف الأول في الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني إيمانويل أوكوي عند الدقيقة 48، وهو الفوز الأول للمنتخب الأوغندي في النهائيات وتحديداً منذ 41 عاماً عندما تغلب على نيجيريا (2-1) في الدور نصف النهائي لنسخة 1978 عندما حل وصيفاً بخسارته أمام غانا (2-0) في النهائي، كما هو الفوز الثالث لأوغندا في 7 مشاركات في العرس القاري بعد فوزها على الكونغو برازافيل (3-1) والمغرب 3)-0) في الدور الأول نسخة 1978.

وتصدرت أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام مصر المضيفة والتي كانت تغلبت على زيمبابوي 1)-0) أمس على الملعب ذاته في المباراة الافتتاحية.

وفي الجولة الثانية في نفس المجموعة ستواجه مصر الكونغو الديموقراطية الأربعاء المقبل ، و تلعب أوغندا مع زيمبابوي.