“مصر” تحسم موقفها من المشاركة في قمة البحرين بشأن مشروع “صفقة القرن”

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المناطق_وكالات

أعلنت مصر، السبت، مشاركتها في ورشة المنامة حول الاقتصاد الفلسطيني، والمقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أميركية، والتي دعت السلطة الفلسطينية لمقاطعتها.

وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية “الشرق الأوسط”، عن متحدث وزارة الخارجية، أحمد حافظ، قوله إنه “في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري”.

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