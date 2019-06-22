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باكستان تؤكد دعمها للسلام الدائم والاستقرار في أفغانستان

باكستان تؤكد دعمها للسلام الدائم والاستقرار في أفغانستان
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي دعم بلاده للسلام الدائم والاستقرار في أفغانستان.
وقال قريشي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام الأفغاني الأول الذي تستضيفه باكستان بعنوان “عملية لاهور” بمنطقة “بوربن”: إن النهوض بقضية السلام والاستقرار في أفغانستان يخدم مصلحة باكستان الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشارك خلاله عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين من أفغانستان وباكستان.
وأضاف أن باكستان تسعى في إقامة علاقات مع أفغانستان تستند على مبادئ عدم التدخل والاحترام والمصلحة المشتركة.

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