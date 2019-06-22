احدث الأخبار

قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة
أبرز المواد
 الزعاق يحذر: المملكة ودول الخليج ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع
أبرز المواد
 أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين
أبرز المواد
 صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف
أبرز المواد
 مرشح أردوغان لأسطنبول: السوريون تحولوا إلى كارثة لابد من التخلص منهم
أبرز المواد
 حلقة جديدة في فساد المال القطري.. كيف اخترقت الدوحة صحيفة أمريكية شهيرة لغسل سمعتها؟
أبرز المواد
 “ترامب” يعلق على موقف إيران لعدم إسقاط طائرة عسكرية أمريكية على متنها 38 راكبا
أبرز المواد
 الكشف عن 10 محاور اقتصادية في “صفقة القرن”
أبرز المواد
 خبير طقس: ابتعدوا عن الماء شديد البرودة في فصل الصيف
أبرز المواد
 “الأردن تعلن موقفها الرسمي من مؤتمر “صفقة القرن” المنعقد في البحرين
أبرز المواد
قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة

قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة

أبرز المواد
الزعاق يحذر: المملكة ودول الخليج ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع

الزعاق يحذر: المملكة ودول الخليج ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع

أبرز المواد
أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

أبرز المواد
البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

أبرز المواد

مرشح أردوغان لأسطنبول: السوريون تحولوا إلى كارثة لابد من التخلص منهم

مرشح أردوغان لأسطنبول: السوريون تحولوا إلى كارثة لابد من التخلص منهم
http://almnatiq.net/?p=743145
المناطق_وكالات

أطلق مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بن علي يلدريم، تصريحات صادمة فيما يخص اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.

وقال يلدريم، في تصريحات نقلها راديو تركي samsun gazetesi، إن السوريين تحولوا لمشكلة خطيرة لإسطنبول وأمنها وأنهم باتوا يشكلون تهديدا على أمن وسلامة العائلات.

وأضاف مرشح الرئيس التركي في الانتخابات البلدية المعادة باسطنبول، أنه سيتم ترحيلهم من أسطنبول في وقت لاحق، وهذا ما نراه مناسبا لبلدنا.

والأسبوع الماضي، صرح وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد يعمل حاليا على ترحيل 50 ألف شخص إلى بلدانهم مع نهاية عام 2019.

ووفقا لصحيفة أحوال التركية، أضاف الوزير خلال اجتماع مع رجال أعمال محليين في إسطنبول، أن العام الماضي تم إجلاء 4500 مهاجر غير عادي وغير قانوني من اسطنبول، وسيتم إجلاء 50 ألف شخص آخرين من المدينة هذا العام أيضا، مضيفا “لا نريد اسطنبول أن تصبح مركزا للهجرة غير الشرعية”.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن أعداد كبيرة من السوريين والأفغان والباكستانيين والعراقيين، وغيرهم من الدول التي انتى بها الحال في تركيا في طريقهم للهجرة

وقبل نحو عام، رصد تقرير حقوقي، ستة آلاف و782 خطاب كراهية في صحف تركيا المطبوعة وخاصة المقربة من الحزب الحاكم والرئيس أردوغان خلال عام 2017.

ونشر وقف “هرانت دينك” Hrant Dink ورقة بحثية بنتيجة متابعة منشورات 41 جريدة وطنية و507 جريدة محلية، مشيرًا إلى أنه اكتشف وجود 5 آلاف و296 مقال يستهدف الجماعات العرقية والدينية.

وحسب الورقة البحثية فقد تم العثور على خطاب كراهية ضد مجموعة أو أكثر في 186 مقال. ووصل إجمالي المقالات التي ثبت احتوائها على خطابات كراهية 5 آلاف و482 مقال.

وعُثر على خطاب كراهية ضد 79 مجموعة مختلفة في 6 آلاف و782 مقال.

وأشارت الدراسة إلى أن خطابات الكراهية تنوعت بين 2994 مقال و2119 خبر صحفي، مشيرة إلى أن جريدة “يني عقد” Yeni Akit احتوت على 257 خطاب كراهية، واحتوت جريدة “ميللي غازيته” Milli Gazete على 231 خطاب كراهية.

أما بالنسبة للصحف المحلية فقد احتوت جريدة استقلال على 94 خطابًا للكراهية، واحتوت جريدة قونيا 90 خطابًا للكراهية.

وسجلت أعلى نسبة كراهية وهجوم على جماعات دينية، ضد اليهود بواقع 1251 حالة، فيما جاء الهجوم على السوريين في المرتبة الثانية بواقع ألف و148، ثم الأرمن بواقع 855، ثم اليونانيون بواقع 597، ثم المسيحيون بواقع 543، ثم الروم بواقع 499.

روابط ذات صلة

قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة

قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة
الزعاق يحذر: المملكة ودول الخليج ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع

الزعاق يحذر: المملكة ودول الخليج ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع
أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*