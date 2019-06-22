قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة

افتتح الشاب عبدالعزيز فلمبان المصاب بمتلازمة داون مشروعه الأول وهو مقهى في مكة المكرمة، وذلك في بداية شهر رمضان الماضي، بعد أن قرر ووالداه البحث له عن عمل.

وأوضح جلال فلمبان والد عبدالعزيز أنه بعد انتهائه من الدراسة الثانوية، أصبح يقضي معظم وقته في المنزل مشغولا بالألعاب وتناول الطعام حتى زاد وزنه، فقرر ووالدته البحث له عن عمل، وقد طلب هو افتتاح مقهى له، فاستجابا لرغبته.

وأضاف أن ابنه أبدع في المقهى وعمل فيه بشغف وحماس، وقام والده بتصميم المقهى لاختصاصه به، وأن ابنه يعتبر في مرحلة جيدة مقارنة بغيره، وأنه بشوش ولطيف، ويتعامل معه بشكل طبيعي، مثل شقيقيه اللذين يصغرانه.

وأشار الأب إلى أنه حصل قبل 9 سنوات على بعثة لأمريكا لإكمال الدكتوراه، فاصطحب ابنه معه ودرس هناك، واستفاد كثيرا، وعند العودة لم يذهب للمعاهد الفكرية، بل توجه للمدارس الحكومية، واستكمل دراسته في التعليم المدمج، وتخرج العام الماضي.