البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

أدانت مملكة البحرين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى حكوميًا بالقرب من مطار العريش في محافظة سيناء بجمهورية مصر ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين بجانب مصر في جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعمها الثابت في مساعيها المتواصلة لمكافحة الإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جرّاء هذا العمل الإرهابي.