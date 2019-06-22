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البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر
http://almnatiq.net/?p=743159

أدانت مملكة البحرين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى حكوميًا بالقرب من مطار العريش في محافظة سيناء بجمهورية مصر ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين بجانب مصر في جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعمها الثابت في مساعيها المتواصلة لمكافحة الإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جرّاء هذا العمل الإرهابي.

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