أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

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فاز منتخب نيجيريا اليوم على منتخب بوروندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد الإسكندرية في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تستضيفها مصر.

وأحرز اللاعب النيجيري أوديون إيغال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليحصد المنتخب النيجيري نقاط المباراة الثلاث ويحتل صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار ثاني مباريات الجولة الأولى للمجموعة بين منتخبي غينيا ومدغشقر التي تقام في وقت لاحق اليوم.