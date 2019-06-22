احدث الأخبار

أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين
أبرز المواد
 صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف
أبرز المواد
 مرشح أردوغان لأسطنبول: السوريون تحولوا إلى كارثة لابد من التخلص منهم
أبرز المواد
 حلقة جديدة في فساد المال القطري.. كيف اخترقت الدوحة صحيفة أمريكية شهيرة لغسل سمعتها؟
أبرز المواد
 “ترامب” يعلق على موقف إيران لعدم إسقاط طائرة عسكرية أمريكية على متنها 38 راكبا
أبرز المواد
 الكشف عن 10 محاور اقتصادية في “صفقة القرن”
أبرز المواد
 خبير طقس: ابتعدوا عن الماء شديد البرودة في فصل الصيف
أبرز المواد
 “الأردن تعلن موقفها الرسمي من مؤتمر “صفقة القرن” المنعقد في البحرين
أبرز المواد
 باكستان تؤكد دعمها للسلام الدائم والاستقرار في أفغانستان
أبرز المواد
 اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبي
أبرز المواد
أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

أبرز المواد
البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

أبرز المواد
الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين

الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين

أبرز المواد
صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف

صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف

أبرز المواد

أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية
http://almnatiq.net/?p=743160
المناطق_واس

فاز منتخب نيجيريا اليوم على منتخب بوروندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد الإسكندرية في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تستضيفها مصر.
وأحرز اللاعب النيجيري أوديون إيغال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليحصد المنتخب النيجيري نقاط المباراة الثلاث ويحتل صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار ثاني مباريات الجولة الأولى للمجموعة بين منتخبي غينيا ومدغشقر التي تقام في وقت لاحق اليوم.

روابط ذات صلة

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر
الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين

الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين
صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف

صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*