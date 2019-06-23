“البلديات”: خطة لتحويل جميع إنارات شوارع مدن السعودية إلى الطاقة الشمسية

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها تسعى إلى التحول التدريجي من الاعتماد على الشبكة الكهربائية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والحدائق والمتنزهات واللوحات الإعلانية، وذلك ضمن خططها المستقبلية.

وقالت “تم استخدام بعض منها من فترة طويلة، حيث إن التحول للطاقة الشمسية يوفر 50 في المائة من الطاقة، مقارنة بالإنارة التقليدية، إضافة إلى أنها تعمر طويلا”.

وأشارت الوزارة إلى مبادرة لمعالجة التشوه البصري؛ بهدف إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا في المدن السعودية بـ15 عنصرا، منها إصلاح أعمدة الإنارة الذي شمل 898 ألف عمود على مستوى المملكة، وبنسبة إصلاح بلغت 71 في المائة، وتستهدف الوزارة بنهاية المبادرة 1.2 مليون عمود.

وأوضحت أنه تم توجيه الأمانات باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED) والعمل على إحلال المصابيح التقليدية بنسبة 20 في المائة سنويا لما لها من أثر في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض التكاليف المالية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، إضافة إلى متابعة ما تم إنجازه من أعمال استبدال المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة، وغير ذلك.

وأكدت قيامها بتسهيل تواصل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع الأمانات وذلك باستبدال 366500 وحدة إنارة.