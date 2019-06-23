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تنمية أبو عريش تؤكد أن حفلات العيد بمراكز النشاط كان بدعم من الاهالي

تنمية أبو عريش تؤكد أن حفلات العيد بمراكز النشاط كان بدعم من الاهالي
http://almnatiq.net/?p=743168
المناطق_جازان
أكدت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأبو عريش صحة ما نُشرته “المناطق” إلى أن حفلات الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك بقرى محافظة أبو عريش والتي اشرفت عليها مراكز النشاط الاجتماعي التابعة للجنة كانت بدعم من الأهالي، حيث أنها لم تدعم سوى 20 مركزا فقط من مجموع المراكز التابعة لها وبمبلغ لا يتجاوز 3000 ألف ريال فقط لكل مركز، بينما حُرمت عدد من المراكز من هذا الدعم، وكان حفل عيد الفطر بدعم الأهالي فقط.
هذا وقد نشرت “المناطق” مطالبة الأهالي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان بتوجيه اللجنة بدعم المراكز لتنفيذ برامجها وأنشطتها والتي بدأت بالتراجع والتوقف خلال العامين الماضيين، لا سيما خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تساهم في الاستفادة من أوقات فراغ الطلاب والطالبات والمساهمة في تنمية مواهبهم.
مجددين المطالبة بفتح جمعية للتنمية الاجتماعية تسهم في احتواء وتنظيم جهود شباب وشابات وأهالي هذه القرى وتشرف على مراكز النشاط فيها حيث يقدر عدد السكان في قرى الجربة والزخمية والسر والسادلية العليا والحمراية والدهالية والعزيزية وزبارة رشيد وزبارة الحفاش وسلام بني واصل ورح الحجاجة وصعبة الجنوبية والمصياد بأكثر من ١٢ ألف نسمة،وذلك لأن استفادة هذه القرى من الخدمات التي تقدمها  التنمية الاجتماعية الاهلية بابوعريش محدودة جدا.
الجدير بالذكر إلى أن مراكز النشاط الاجتماعي بأبوعريش عانت خلال الفترة الماضية من ضعف دعمها من قبل لجنة التنمية وهو ما تسبب في تراجعها وعدم الاستفادة منها لا سيما بأن اللجنة التابعة لها توجهت للحفلات المركزية دون الاهتمام بالمراكز في أطراف المحافظة مما تسبب في عدم استفادة الاهالي من مراكز النشاط  من خدمات اللجنة، لا سيما بأن اللجنة كانت في وقت سابق تقوم بدعم المراكز لتنفيذ برامج وأنشطة نوعية ساهمت في استفادة الشباب والشابات من هذه البرامج.

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