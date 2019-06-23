احدث الأخبار

3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء
أبرز المواد
 صحافيو الوطن في ندوة ” عامان على ولاية العهد ” “رؤية وطن وطموح قائد”
أبرز المواد
 شاهد .. لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة
أبرز المواد
 الوزير الجدعان بعد انضمام المملكة إلى فاتف : لن تكون الخطوة الأخيرة
أبرز المواد
 “البلديات”: خطة لتحويل جميع إنارات شوارع مدن السعودية إلى الطاقة الشمسية
أبرز المواد
 تنمية أبو عريش تؤكد أن حفلات العيد بمراكز النشاط كان بدعم من الاهالي
أبرز المواد
 قصة شاب تغلب على متلازمة “داون” وافتتح مشروعه الخاص في مكة المكرمة
أبرز المواد
 الزعاق يحذر: المملكة ودول الخليج ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع
أبرز المواد
 أمم أفريقيا 2019: فوز نيجيريا على بوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مصر
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: حكومة هادي الممثل الشرعي والوحيد لليمنيين
أبرز المواد
 صحة الطائف تعلن عن توافر عدد من الوظائف
أبرز المواد
3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء

3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء

أبرز المواد
صحافيو الوطن في ندوة ” عامان على ولاية العهد ” “رؤية وطن وطموح قائد”

صحافيو الوطن في ندوة ” عامان على ولاية العهد ” “رؤية وطن وطموح قائد”

أبرز المواد
شاهد .. لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة

شاهد .. لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة

أبرز المواد
الوزير الجدعان بعد انضمام المملكة إلى فاتف : لن تكون الخطوة الأخيرة

الوزير الجدعان بعد انضمام المملكة إلى فاتف : لن تكون الخطوة الأخيرة

أبرز المواد

الوزير الجدعان بعد انضمام المملكة إلى فاتف : لن تكون الخطوة الأخيرة

http://almnatiq.net/?p=743180
المناطق_الرياض

رفع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأمريكية.

وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة، مؤكدًا أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافًا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشرًا قويًّا على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة ملتزمة تمامًا بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م.

وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

روابط ذات صلة

3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء

3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء
صحافيو الوطن في ندوة ” عامان على ولاية العهد ” “رؤية وطن وطموح قائد”

صحافيو الوطن في ندوة ” عامان على ولاية العهد ” “رؤية وطن وطموح قائد”
شاهد .. لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة

شاهد .. لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*