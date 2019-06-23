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3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء

3 أشخاص يُفَاجئْون بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم برفحاء
http://almnatiq.net/?p=743184
المناطق_رفحاء

فوجئ ثلاثة أشخاص بهجوم شرس من كلب ضال أمام منزلهم، لدى نزولهم من سيارتهم؛ حيث يبدو أن أحدهم كان مريضًا ومحمولًا على الكتف.

وأظهر مقطع فيديو متداول، نزول ثلاثة أشخاص من سيارة في إحدى محافظات المنطقة الشمالية، وكان أحدهم محمولًا على الكتف، فيما هاجمهم كلب ضال بشراسة وتسبب في سقوط أحدهم على الأرض.

وأمسك الكلب بأنيابة الشخص الذي كان يبدو مريضًا، إلا أن الاثنين الآخرين حاولا إبعاد الكلب، ولكن قام الكلب بالهجوم عليهم وتسبب لهم في إصابات بليغة.

وبحسب الفيديو، هرع شخص رابع من داخل المنزل، وكان ممسكًا بعصى كبيرة في يده، وقام بضرب الكلب على رأسه بقوه ليسقط على الأرض، ويبدو أنه قد قتل.

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