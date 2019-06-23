ردا على إسقاط الطائرة المسيرة .. أمريكا تشن هجوماً سيبرانياً واسعاً على إيران

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http://almnatiq.net/?p=743193
المناطق_وكالات

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق صواريخ وقذائف، رغم أنه تراجع عن هجوم عسكري رداً على إسقاط طائرة استطلاع أميركية بدون طيار الخميس، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

يتم العمل عليها منذ أسابيع إن لم يكن منذ شهور

ووفقاً لـ”مطلعين” نقلت عنهم صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فقد كانت “الضربات الإلكترونية”، التي شنها ليلة الخميس أفراد من قيادة القوات السيبرانية الأميركية، “يتم العمل عليها” منذ أسابيع إن لم يكن منذ شهور ، بحسب العربية نت .

وقال اثنان من الأشخاص المطلعين الذين نقلت عنهم الصحيفة إن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اقترحت إطلاق العملية بعد الهجمات الإيرانية على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت تلك المصادر أن “الضربة ضد الحرس الثوري تم تنسيقها مع القيادة المركزية الأميركية”.

لا نناقش عمليات الفضاء الإلكتروني

لكن الأشخاص تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم لأن العملية لا تزال “حساسة للغاية”، وفق الصحيفة.

ورفض البيت الأبيض التعليق كما رفض ذلك مسؤولون في القيادة السيبرانية الأميركية. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون إليسا سميث: “لا نناقش عمليات الفضاء الإلكتروني أو المخابرات أو التخطيط”.

الضربة الرقمية

وشكلت الضربات الخميس ضد الحرس الثوري الإيراني أول عرض هجومي منذ رُفعت القيادة الإلكترونية إلى “قيادة مقاتلة كاملة” في مايو .

واعتبر شخصان نقلت عنهم الصحيفة الاميركية أن “الضربة الرقمية كانت مثالاً على ما يعنيه مستشار الأمن القومي جون بولتون عندما اقترح مؤخراً أن تكثف الولايات المتحدة نشاطها السيبراني الهجومي”.

وصنفت الولايات المتحدة في أبريل الماضي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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