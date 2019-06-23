جازان.. 400 ألف ريال تضع “مغسل الأموات” بالشقيق في “السجن”

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يقبع مغسل الأموات المتطوع في مركز الشقيق شمال جازان في السجن، بسبب ديون عليه تقدر بـ399 ألف ريال، عجز عن سدادها.

وبحسب “سبق”، فإن المغسل عجز عن سداد المبلغ الذي تراكم عليه، فيما أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكمًا بحبس المواطن منذ وقت سابق.

من جانبهم، نشر مقربون من مغسل الأموات في الشقيق حساب السداد المخصص على مواقع التواصل؛ مناشدين أهل الخير التفاعل معه.

ويخضع المواطن إلى أمر التنفيذ بموجب رقم طلب 360219330 لسداد مبلغ (399158.00) ريال لطالب التنفيذ، وكما أن لديه رقم فاتورة 193241266 عن طريق نظام سداد وفق برنامج (فرجت) رقم المفوتر: 169.