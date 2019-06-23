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نشاط في الرياح السطحية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر والشرقية والرياض تمتد إلى نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

نشاط في الرياح السطحية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر والشرقية والرياض تمتد إلى نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

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نشاط في الرياح السطحية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر والشرقية والرياض تمتد إلى نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

نشاط في الرياح السطحية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر والشرقية والرياض تمتد إلى نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية
http://almnatiq.net/?p=743217
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تبقي السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

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