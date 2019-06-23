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بومبيو : سنواصل الضغط حتى تتخلى إيران عن العنف

بومبيو : سنواصل الضغط حتى تتخلى إيران عن العنف
http://almnatiq.net/?p=743220
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس السبت، إن الولايات المتحدة ستكثف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن تتخلى طهران عن العنف وتنخرط في الجهود الدبلوماسية الأميركية.

وأضاف بومبيو في بيان أنه “نعتزم التواصل عندما يحين الوقت الصحيح”.

وأوضح أن طهران عندما تقرر “التخلي عن العنف وتقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسيتها فإنها تعرف كيف تتواصل معنا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران، لكنه أوضح أنه يرغب في إبرام اتفاق لدعم اقتصادها المتعثر، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.

ودمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أميركية من طراز غلوبال هوك يوم الخميس، في حادث قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.

وفي تصريحات له في واشنطن السبت قبل توجهه إلى منتجع كامب ديفيد، أشار ترمب إلى أن حكومته تنتهج نهجا دبلوماسيا بالتحرك لفرض عقوبات جديدة وذلك للضغط على طهران.

وأوضح أن العمل العسكري مطروح “دوماً على الطاولة”، لكنه أضاف أنه مستعد للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران قال إنه سيدعم اقتصادها المتعثر.

وكتب لاحقاً على تويتر من كامب ديفيد “سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين. أتطلع إلى اليوم الذي تُرفع فيه العقوبات عن إيران، وتصبح أمة منتجة ومزدهرة مجددا”.

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