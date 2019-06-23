أول سعودية تقود الطائرة في المملكة تروي تجربتها .. وتكشف سبب رفض الشركات توظيفها!

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روت مساعدة طيار ياسمين الميمني أول مساعد طيار سعودية، والتي هبطت أول من أمس بمطار حائل على طائرة من طراز ATR72 .تفاصيل حبها للطيران ودراسته ثم عملها كمساعدة طيار.

وحسب “سبق” قالت: بعدما عدت للسعودية عام ٢٠١٣، بعد دراسة عميقة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتزت معها كل الاختبارات وحصلت على التراخيص اللازمة؛ قبلني الطيران المدني السعودي وغيّر رخصتي برخصة سعودية.

وتابعت: ” تقدمت بعدها للعمل بالشركات، لكني لم أجد الفرصة، فعملت في العمليات الجوية وفي الأمن والسلامة، وانخرطت في دورات لأستعد نفسيًا متى ما سنحت الفرصة والمفارقة أني لم أجد عذرًا وجيهًا للرفض سوى لأني سيدة!”.

وأضافت: “قبلت في شركة طيران خارجية، لكني رفضت وآثرت العمل هنا؛ لأثبت للشركات المحلية أن المرأة السعودية قادرة على التفوق، وفعلاً قبلت أخيرًا بطيران نسما، وتدربت معهم، فأقلعت في أول رحلة بين حائل القصيم حائل.”

واستطردت قائلة: “حقيقة المرأة السعودية من قبل ومن بعد الرؤية السعودية التي جاءت حاملة هم التوطين للجنسين وتمكين السيدات وهي قادرة على العمل، واستطاعت بفضلٍ من الله الانخراط في الطيران.

وتابعت: هنا يتوجب عليّ شكر الله سبحانه وتعالى أولاً ثم القيادة ممثلة بالملك وولي العهد حفظهما الله، ثم لوالديّ، لوقفتهم ودعمهم، ثم الشركة التي ساندتني وعززت من ثقتي.”

ووجهت رسالة لشركات الطيران قائلة: “ثقوا في أبناء الوطن ذكورًا وإناثًا، فهم قادرون على العطاء، وأثبتوا أنفسهم في كثير من المجالات.”