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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=743229
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ،وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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