أول رد من «التعليم» على اختفاء 130 وظيفة بعد الإعلان عنها!

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كشفت وزارة التعليم سبب اختفاء 130 وظيفة تعليمية من إجمالي ما أعلنته وزارة التعليم، في رمضان الماضي (10456 وظيفة تعليمية للجنسين)، مقابل المرشحين لشغلها (10326 متقدما ومتقدمة).

وحسب “عكاظ” أفادت الوزارة بعدم وجود متقدمين للوظائف المتبقية ممن تتوافق تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومرحلتهم مع شروط شغل الوظائف.

وحصر المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي الـ130 وظيفة التي لم يتم شغلها في 4 تخصصات شملت اللغة الصينية بنات، والتربية البدنية بنات، ومحضرات مختبر العلوم بنات، والرياضيات بنين في المرحلة الابتدائية.

وأضاف أن الوظائف التي لم يتم شغلها ستتم إعادة الإعلان عنها لاحقا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.

من ناحية أخرى، دعت وزارة التعليم 312 متقدما ومتقدمة لشغل الوظائف التعليمية رشحتهم تعويضا عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائيا لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون في تحسين مستوياتهم، للمطابقة اليوم وغدا (الإثنين).

وأضاف العصيمي أن مجموع من تم ترشيحهم ودعوتهم للمطابقة بدلا عن الحالات المذكورة أعلاه بلغ 312 متقدما ومتقدمة بواقع 219 متقدما وكذلك 93 متقدمة من قوائم الانتظار حسب المفاضلة في نظام جدارة، وستكون مطابقتهم من خلال التوجه مباشرة إلى فروع وزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.