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ترمب: لم أسحب قرار الضربة الأميركية على إيران بل أوقفتها حالياً

ترمب: لم أسحب قرار الضربة الأميركية على إيران بل أوقفتها حالياً
http://almnatiq.net/?p=743237
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه لم يتراجع عن قراره بشأن الضربة الأميركية على إيران، بل أرجأ الأمر فقط.

وقال ترمب في تغريدة نشرها عبر تويتر، “لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبداً. الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وافق على هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق صواريخ وقذائف، رغم أنه تراجع عن هجوم عسكري رداً على إسقاط طائرة استطلاع أميركية بدون طيار، الخميس، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

ووفقاً لـ”مطلعين” نقلت عنهم صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فقد كانت “الضربات الإلكترونية”، التي شنها ليلة الخميس أفراد من قيادة القوات السيبرانية الأميركية، “يُشتغل عليها” منذ أسابيع إن لم يكن منذ شهور.

“عقوبات قوية”

من جهة أخرى، قال ترمب، إن عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران، الاثنين، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون “أفضل أصدقائهم”.

وكتب الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر “سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين”، مضيفاً “لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية”.

وأوضح أنه “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والوضع الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين”.

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