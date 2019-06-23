احدث الأخبار

لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟
أبرز المواد
 افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها
أبرز المواد
 التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب
أبرز المواد
 وزارة المالية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة اعتماد
أبرز المواد
 موريتانيا.. محمد ولد الغزواني يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: استمرار تسجيل المنشآت في برنامج “صيفي” حتى غرة ذو القعدة
أبرز المواد
 المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أبرز المواد
 “ناسا” : ميكروبات حية بالمريخ
أبرز المواد
 ترمب: لم أسحب قرار الضربة الأميركية على إيران بل أوقفتها حالياً
أبرز المواد
 أول رد من «التعليم» على اختفاء 130 وظيفة بعد الإعلان عنها!
أبرز المواد
 أعضاء في الكونغرس: الجزيرة محطة تروج للإخوان والتطرف ويجب تصنيفها كعميلة
أبرز المواد
لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟

لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟

أبرز المواد
افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات

افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات

أبرز المواد
وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها

وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها

أبرز المواد
التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب

التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب

أبرز المواد

التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب

التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب
http://almnatiq.net/?p=743255
المناطق - واس

أسفرت العملية الانقلابية في ولاية “أمهرة” في أثيوبيا أمس السبت عن مقتل رئيس الولاية أمباتشو مكونن.
وأكد التلفزيون الحكومي أن جنرالاً بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية “أمهرة” شمالي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشار رئيس الولاية قتل خلال المحاولة انقلاب في الولاية.
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مساء السبت أن جماعة مسلحة نفذت “محاولة انقلاب” في أمهرة.

روابط ذات صلة

لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟

لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟
افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات

افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات
وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها

وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*