التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب

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أسفرت العملية الانقلابية في ولاية “أمهرة” في أثيوبيا أمس السبت عن مقتل رئيس الولاية أمباتشو مكونن.

وأكد التلفزيون الحكومي أن جنرالاً بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية “أمهرة” شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشار رئيس الولاية قتل خلال المحاولة انقلاب في الولاية.

وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مساء السبت أن جماعة مسلحة نفذت “محاولة انقلاب” في أمهرة.