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وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها
http://almnatiq.net/?p=743258
المناطق - وكالات

عبر تغريدات في تويتر، أوضح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عدة نقاط حول خطة بلاده للتعامل مع إيران، أولها أن الرئيس ترمب لم يمرر رسالة عبر سلطنة عُمان إلى طهران، يدعوها فيها لإجراء محادثات. حيث قال بومبيو: “لقد أوضحنا موقفنا بشكل واضح للغاية ونحن على استعداد للتدخل عندما يحين الوقت”.

وتابع بومبيو بالشق الثاني من حديثه، أن بلاده تأكدت ودون أدنى شك أن إيران أسقطت طائرة أميركية بدون طيار في الفضاء الدولي، وأكد أن أميركا لم تقم بإجلاء أفراد من قاعدة جوية لها في العراق.

ونوّه بومبيو في تغريدته الثالثة، إلى أن الولايات المتحدة تؤيد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف: “إن القرارات التي اتخذناها رداً على هجمات إيران المتهورة كانت لحماية الأميركيين والمصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم”.

ثم أرفق بومبيو التغريدات ببيان عما حدث، أكد فيه أن إيران هاجمت ناقلة النفط الإيرانية في مضيق هرمز أثناء تواجد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لإجراء مفاوضات.

ونوّه الوزير الأميركي إلى أن النظام الإيراني سيصل إلى الطريق الصحيح مع أميركا عندما يتخلى عن العنف، ويقابل الدبلوماسية بمثلها.
وختم بومبيو أنه حتى ذلك الحين، ستقوم أميركا بتعزيز إجراءاتها ضد إيران بتشديد العقوبات عليها، وعزلها سياسيا.

ترمب: لم أتراجع

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد أنه لم يتراجع عن قراره بشأن الضربة الأميركية على إيران، بل أرجأ الأمر فقط.

وقال ترمب في تغريدة نشرها عبر تويتر، “لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبدا، الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي”.

“هجوم سيبراني”

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وافق على هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق صواريخ وقذائف، رغم أنه تراجع عن هجوم عسكري رداً على إسقاط طائرة استطلاع أميركية بدون طيار الخميس، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

ووفقاً لـ”مطلعين” نقلت عنهم صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فقد كانت “الضربات الإلكترونية”، التي شنها ليلة الخميس أفراد من قيادة القوات السيبرانية الأميركية، “يُشتغل عليها” منذ أسابيع إن لم يكن منذ شهور.

“عقوبات قوية”

من جهة أخرى، قال ترمب، إن عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران، الاثنين، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون “أفضل أصدقائهم”.

وكتب الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر “سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين”، مضيفاً “لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية”.

وأوضح أنه “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والوضع الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين”.

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