لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟

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رغم حدة اللهجة التي خرج بها ترامب في الأونه الأخيرة إلا أنه بات متوتراً في أعقاب التصعيد الإيران باسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذا الموقف الذي يمكن الاجابه عليه بأربعة تساؤلات مهمة.

هذه التساؤلات الأربعة التي نشرها أحد المختصين عبر حسابه على تويتر تتلخص في: لماذا انتقلت إيران من التصعيد غير المباشر إلى التصعيد المباشر؟، هل التصعيد الإيراني يعد تهورا؟، ما معيار لعبة الصراع الحالي؟، لماذا خرج ترامب بإجابات مرتبكة في الإعلام؟.

وقد أجاب المختص الدكتور نايف بن نهار على هذه التساؤلات أن من الطبيعي أن تلجأ إيران إلى التصعيد المباشر برغم خطورته؛ لأن الرضا ببقاء الوضع على ما هو عليه يعني موتًا بطيئًا لإيران نتيجة الحرب الاقتصادية التي خنقت إيران، وهي بطبيعة الحال أسوأ من الحرب نفسها.

وتابع ولأن إيران لا تستطيع أن تبقى مختنقة فقد انتقلت من التصعيد غير المباشر إلى التصعيد المباشر عبر ضرب المصالح الأمريكية بنحو مباشر، هذا التصعيد هدفه الإسراع في إنهاء الوضع الحالي وفك الخناق الأمريكي وإجبار ترامب للدخول في المفاوضات وفقًا للمحددات الإيرانية.

وأردف مجيباً على التساؤل الثالث بقوله: إيران ليست متهورة، فهي تدرك الفرق بين بوش وترامب، بوش لا يهمه أن يخسر لأجل أن يربح، أما ترامب فلديه استراتيجية “أرباح بلا خسائر”، لذلك يلاحظ أن كل ما يفعله ترامب مع خصومه هو التصعيد لا أكثر، لأن التصعيد يرهب الخصم فيخضع فيربح ترامب بلا خسائر، وهي الخطوة التي لم تنجح مع إيران.

ومضى الدكتور نايف في الإجابة بتأكيده أن قواعد المعركة الحالية لا تخضع لمعيار “القوة”، معيار القوة محسوم لأمريكا، ولكنها تخضع لمعيار “التحمل”، وهو يصب لصالح إيران، لأن ترامب يعلم أن خسارة جندي أمريكي واحد ستشكل كارثة أمام الرأي العام الأمريكي لا سيما وهو مقبل على انتخابات، أما إيران فلا تحسب حسابا لمثل هذه الخسائر.

واستدل الدكتور نايف بن نهار باسقاط إيران للطائرة الأمريكية التي جعلت يظهر بمظهر المتحير إلى درجة أنه قدم اعتذارات وتبريرات للإيرانيين مضحكة.

وختم الدكتور نايف حديثه بقوله إن أمام ترامب خياران الأول أن يتنازل لإيران حفاظًا على استراتيجيته التي بدأها منذ وصوله البيت الأبيض، والثاني أن يتنازل عن استراتيجيته في سبيل ردع إيران التي تجاوزت الخطوط الحمراء، مرجحاً أن يختار الخيار الأول؛ لأن مصلحة ترامب الانتخابية هي المحدد الأول في سلوكه حاليا.