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شرطة القصيم تقبض على مقيمٍ إمتهن جرائم السرقة من المحلات التجارية

شرطة القصيم تقبض على مقيمٍ إمتهن جرائم السرقة من المحلات التجارية
http://almnatiq.net/?p=743269
المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله عن ضبط مقيمٍ من الجنسية الباكستانية ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بإمتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل ، حيث أقر بإرتكابه عشر جرائم سرقة ، تمكن خلالها من الإستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسةٍ وعشرين ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً ، بالإضافة إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعةٍ من بطاقات الاتصال ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها ..

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