حالة طلاق كل 10 دقائق.. هل أصبح «أبغض الحلال» مشكلة العصر؟

المناطق - إسلام داوود

أرقام صادمة جديدة، تنبئ بتحول الطلاق من حالات فردية بين عدد من الأزواج، إلى ظاهرة عددية كبيرة، بحاجة إلى حلول سريعة وفورية ودراسة متأنية لأسباب استفحال معدلات الطلاق في المملكة.

وكشفت الأكاديمية والباحثة الاجتماعية سعاد بنت عبدالله الغامدي، أن التقرير البياني الشهري لوزارة العدل السعودية لشهر شعبان لعام 1440هـ احتوى إحصائية صادمة لعدد عقود نكاح وطلاق المواطنين.

ووفقاً لتقرير وزارة العدل الإحصائي كانت عقود النكاح 4436 عقدا وعقود الطلاق للشهر نفسه 4035 عقدا.

وأشارت إحصائية رسمية سابقة عن حياة الأسر في السعودية، إلى وقوع حالة طلاق بين زوجين كل 10 دقائق، مقارنة مع نحو 16 حالة زواج في الساعة الواحدة بمختلف مناطق المملكة.

ووفق الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، والتي شملت شهر يونيو الماضي، فإن محاكم المملكة شهدت 4434 حالة طلاق، بمعدل يفوق 147 حالة طلاق يوميًا، وأكثر من 6 حالات طلاق في الساعة.

وتوضح الإحصائية، أن المملكة شهدت في الشهر ذاته 11510 عقود نكاح، بمعدل يفوق 383 حالة زواج يوميًا، وأكثر من 15 حالة زواج في الساعة.

وكانت المحاكم السعودية سجلت ٥٣ ألف حكم طلاق في عام ٢٠١٧، بمعدل ١٤٩ حالة طلاق في اليوم، إضافة إلى مئات الحالات التي وقعت دون اللجوء إلى المحاكم، وبيّنت إحدى الدراسات الاجتماعية أن كل 10 حالات زواج يقابلها 3 حالات طلاق يعني أن ثلث المتزوجين الجدد مطلق أو في طور إجراءات الطلاق.

تدخل حكومي:

بدورها سعت الجهات المعنية في المملكة لمعالجة تلك الظاهرة نظرا لتأثيراتها السلبية على الأفراد والأسر.

ويصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء المقبل، على تقريرَ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب؛ بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.

والمقترح مقدّم من عضوي المجلس الدكتور خالد العقيل والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وقد وافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة، والطلاق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مقترح تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر “بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15 /11 /1434هـ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مشروع “اللائحة التنظيمية لدور الاحداث.

أسباب:

بدوره، قال المستشار الأسري عبد الرحمن القراش، إن الطلاق لا شك أنه أنه عملية جراحية مؤلمة يضطر بعضهم إلى إجرائها كل له سبب يرى أنه وجيه لكي يقوم به، بيد أن بعضها مجرد حماقات وقلة حيلة وفكر

وأضاف في تصريحات سابقة، “هناك أسباب منطقية تؤدي إلى الطلاق ومنها عدم التكافؤ بين الزوجين سواء (فكريًا أو اجتماعيًا أو عاطفيًا) سواء كان الزواج تقليديًا أو غيره، عدم التهيئة المناسبة في بيت الأهل للزوجين، قصور الدور الثقافي الذي تقدمه الهيئات والمؤسسات الاجتماعية، قصور المناهج التعليمية التي تنمي أهمية الحس الأسري والقيمة الزوجية، زواج الأقارب عن طريق التحجير البنت لقريبها، كما أن عدم النضج العاطفي يؤدي لعدم التكييف في الحياة الزوجية الهروب من مشاكل الأهل والقبول بأي متقدم للفتاة”.

ورأى أن هناك أسبابًا غير منطقية وبعضها تكون مواقف لحظية أو تراكمية قد تؤدي إلى الطلاق، داعيا لتفادي الوقوع في تلك المواقف التي تؤثر على الزوجين، جلوس الطرفين معًا لتفادي المشاعر السلبية دون إلقاء أحدهما المسؤولية على الآخر، وقد يكون دخول طرف ثالث من إحدى الأسرتين أو كليهما، كاستشارة زوجية.