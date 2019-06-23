لماذا لم يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران؟ ضاحي خلفان يجيب

المناطق - إسلام داوود

بعد ساعات من إسقاط إيران لطائرة مسيرة فوق خليج عمان، سرت أنباء قوية من الولايات الأمريكية تشير إلى نية واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية إلى عدد من الأهداف الإيرانية ردا على الاستفزازات الإيرانية المتواصلة.

لكن مع حلول صباح أمس الأول الجمعة، نشرت النيويورك تايمز، خبرا مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر بعد عدة اجتماعات طارئة مع الكونجرس وقادة البنتاغون، لتوجيه ضربات عسكرية نحو 3 أهداف إيرانية على الأقل، قبل أن يعود ويلغي أمر الضرب قبل 10 دقائق فقط من التنفيذ.

التفسير الرسمي من الرئيس الأميركي، أرجع سبب إيقاف الهجوم إلى خشية الولايات المتحدة من إيقاع عدد كبير من القتلى المدنيين الإيرانيين، حيث أشار جنرال أمريكي بحسب ترامب، إلى أن الهجوم كان سيودي بحياة ما لا يقل عن 150 مدنيا إيرانيا.

وكانت إيران قد أعلنت استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة، بزعم أنها انتهكت المجال الجوي الإيراني، فيما نفى الجيش الأمريكي الرواية الإيرانية مؤكدا أن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

وسبق إسقاط الطائرة الامريكي عمليات تخريبية حملت بصمات إيران، واستهدفت سفن تجارية وناقلات نفط في منطقة خليج عمان.

وصباح الخميس، 13 يونيو، تعرضت ناقلتا نفط لهجومين في مياه خليج عمان أدى لوقوع انفجارين بهما واشتعال النيران بهما، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء “جاسك” الإيراني.

ونشرت البحرية الأمريكية في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر جنود على زورق بحري يقومون بإزالة لغم بحري لم ينفجر من هيكل إحدى الناقلتين، وأكدت الإدارة الأمريكية لاحقا أن الزورق البحري يتبع الجيش الإيراني.

وسبق الهجوم على الناقلتين، هجوم آخر استهداف 4 سفن تجارية وناقلات نفط في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة سواحل إمارة الفجيرة، وأدى إلى تضرر هياكل السفن الأربع دون غرق أيا منها.

ورغم الاستفزازات الإيرانية المتواصلة فقد تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران مشيرا إلى أن الضغوط العقوبات الاقتصادية والحرب الإلكترونية، هي أنجع وسيلة للتعامل مع النظام الإيراني.

لكن قائد شرطة دبي الأسبق، ضاحي خلفان تميم، كان له رأيا آخر في تراجع ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، ووجه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي في ذات السياق.

ونشر خلفان عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها، إن المتتبع لممارسات العقلية الأمريكية يجد أنها تحترم القوي وتقف معه عند حدها وتضرب الضعيف وتتجاوز معه كل الحدود وامامنا أمثلة، كوريا الشمالية وإيران كرمزين للقوة التي واجهتهما أمريكا، والعراق وأفغانستان كرمزين للدول الضعيفة في المواجهة.

وأضاف بتغريدة أخرى، عشرات التبريرات يكررها ترامب منعته من ضرب ايران، بينما المبرر الذي يعرفه الجميع هو “الخوف”.

وأردف، “كان ترامب قويا في اتخاذ قراراته الى حين وقت المواجهة مع ايران، اظهر ضعفا”.

وعن رأيه في العقوبات الاقتصادية التي تشددها واشنطن على طهران، أكد أن إيران ستتغلب على كل القرارات الامريكية المتخذة ضدها بكل سهولة لأن انظمة كقطر تعتبر المنقذ لها من كل القرارات الظاهرية التي تعلنها امريكا.

وتابع، تعمل قطر (بوابة خلفية) لرؤساء امريكا للتعامل مع الانظمة المارقة عليها، من اجل التفاهم معها من خلف الكواليس.