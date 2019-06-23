احدث الأخبار

جمعية القلب الأمريكية تعتمد صحة الشرقية لدعم الحياة الأساسية
المنطقة الشرقية
 بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة “سابرك”
أبرز المواد
 لماذا لم يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران؟ ضاحي خلفان يجيب
أبرز المواد
 حالة طلاق كل 10 دقائق.. هل أصبح «أبغض الحلال» مشكلة العصر؟
أبرز المواد
 شرطة القصيم تقبض على مقيمٍ إمتهن جرائم السرقة من المحلات التجارية
أبرز المواد
 لماذا خرج ترامب مرتبكاً بعد التصعيد الإيراني؟ وما معيار لعبة الصراع الحالي؟
أبرز المواد
 افتتاح كليات تقنية واستحداث تخصصات جديدة للبنات
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأميركي: سنعزل إيران سياسيا ونشدد عقوباتنا عليها
أبرز المواد
 التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب
أبرز المواد
 وزارة المالية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة اعتماد
أبرز المواد
 موريتانيا.. محمد ولد الغزواني يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: استمرار تسجيل المنشآت في برنامج “صيفي” حتى غرة ذو القعدة
أبرز المواد
جمعية القلب الأمريكية تعتمد صحة الشرقية لدعم الحياة الأساسية

جمعية القلب الأمريكية تعتمد صحة الشرقية لدعم الحياة الأساسية

المنطقة الشرقية
بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة “سابرك”

بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة “سابرك”

أبرز المواد
لماذا لم يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران؟ ضاحي خلفان يجيب

لماذا لم يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران؟ ضاحي خلفان يجيب

أبرز المواد
حالة طلاق كل 10 دقائق.. هل أصبح «أبغض الحلال» مشكلة العصر؟

حالة طلاق كل 10 دقائق.. هل أصبح «أبغض الحلال» مشكلة العصر؟

أبرز المواد

جمعية القلب الأمريكية تعتمد صحة الشرقية لدعم الحياة الأساسية

جمعية القلب الأمريكية تعتمد صحة الشرقية لدعم الحياة الأساسية
http://almnatiq.net/?p=743284
المناطق - الدمام
حصل مركز المهارات الفنية بمركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة التابع لإدارة الموارد البشرية بصحة الشرقية على الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية
وتقدم مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بالشكر والتقدير لمدير عام صحة الشرقية على الدعم اللامحدود والسعي الدؤوب للوصول لأعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب .
وأوضح مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي أن صحة الشرقية ستسعى بمشيئة الله بالتعاون الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة في الحصول على اعتمادات محليه ودوليه متقدمة لرفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية حفاظا” على الحياة وضمانا” لسلامة المرضى .

روابط ذات صلة

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن

استئصال الغدة التيموثية ينهي معاناة مريض من مضاعفاتها بحفرالباطن
إنجاز ٩٠ ٪من أعمال تطوير منتزه الملك فهد والانتهاء بعد حوالي شهرين

إنجاز ٩٠ ٪من أعمال تطوير منتزه الملك فهد والانتهاء بعد حوالي شهرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*