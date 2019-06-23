جمعية القلب الأمريكية تعتمد صحة الشرقية لدعم الحياة الأساسية

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حصل مركز المهارات الفنية بمركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة التابع لإدارة الموارد البشرية بصحة الشرقية على الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية

وتقدم مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بالشكر والتقدير لمدير عام صحة الشرقية على الدعم اللامحدود والسعي الدؤوب للوصول لأعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب .

وأوضح مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي أن صحة الشرقية ستسعى بمشيئة الله بالتعاون الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة في الحصول على اعتمادات محليه ودوليه متقدمة لرفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية حفاظا” على الحياة وضمانا” لسلامة المرضى .