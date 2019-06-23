قرقاش: التوترات في الخليج تعالج بالسياسة فقط

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: “إن التوترات في الخليج تعالج بالسياسة فقط”.

وكان قرقاش قد صرّح، في وقت سابق من يونيو، أن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.

وكانت التوترات قد تصاعدت منذ إسقاط إيران، الخميس، طائرة أميركية مسيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق مياه الخليج العربي، قبل أن يؤكد الرئيس الأميركي ترمب أنه أوقف الهجوم الثأري الأميركي على إيران قبل 10 دقائق من بدئه، ليعود ويؤكد أنه لم يسحب قرار قصف إيران بشكل تام، بل أرجأ الأمر فحسب.

وأكد ترمب، الأحد، أن عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران، الاثنين، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون “أفضل أصدقائهم”.

وكتب الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر “سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين”، مضيفاً “لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية”.