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بولتون : إيران تجاوزت الحدود

بولتون : إيران تجاوزت الحدود
http://almnatiq.net/?p=743290
المناطق - وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الأحد، أن تهديدات إيران وسعيها لامتلاك سلاح نووي تجاوز الحدود بعد الاتفاق النووي.

جاء حديث بولتون خلال مؤتمر صحافي مشترك له مع ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد.

وأضاف بولتون أن تهديدات الأمن العالمي في الشرق الأوسط والعالم ارتفعت بسبب إيران.

وتابع أن إيران تستكمل برنامجها النووي، وتهدد بخرق تعهدات الاتفاق النووي بما يؤكد فشله.

وأيضا، قال بولتون إن إيران ماضية بدعم المسلحين في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، وأفغانستان.

وأضاف إيران: “ما زالت تقوم بتهديد إسرائيل وحلفائنا في الشرق الأوسط والمصالح الأميركية بالمنطقة”.

وأشار إلى أهمية الاجتماع المرتقب الذي سيجمع مستشاري الأمن القومي الأميركي، والروسي، والإسرائيلي الثلاثاء المقبل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

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