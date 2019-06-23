رئيس وزراء إثيوبيا عقب محاولة الانقلاب: نسيطر على أمهرة

المناطق - وكالات

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.

وأفادت وسائل إعلام إثيوبية، الأحد، بمقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سياري ميكونين، برصاص حارسه الشخصي.

وأضافت أن رئيس ولاية أمهرة، أمباتشو ميكونين، ومستشاره، قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، قد ذكر، السبت، في خطاب متلفز مرتديا البزة العسكرية، أن رئيس أركان الجيش أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولكنه توفي في وقت لاحق.

وبحسب بيان رسمي، فإن رئيس الحكومة المحلية قُتل ومساعده بعد اقتحام مسلحين لمكتبيهما.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.