وظائف شاغرة بصحة الباحة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن حاجتها إلى اشغال عدد من وظائف المستخدمين والعمال ، وقد افاد المساعد للموارد البشرية بصحة الباحة أن هذه الوظائف تخضع لعدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين منها :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
أن يكون عمر المتقدم من 18- 40 سنة لحملة شهادة الابتدائية والكفاءة المتوسطة .
3-أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق .
مضيفاً أنه سوف يكون هنالك مقابلة شخصية يحدد تاريخها بعد انتهاء الإعلان الذي يبدأ من يوم الاحد الموافق 20-10-1440هـ ولمدة خمسة أيام
علماً بأن التقديم سوف يكون فقط على الرابط الإلكتروني (https://forms.app/form/
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