وظائف شاغرة بصحة الباحة

المناطق - الباحة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن حاجتها إلى اشغال عدد من وظائف المستخدمين والعمال ، وقد افاد المساعد للموارد البشرية بصحة الباحة أن هذه الوظائف تخضع لعدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين منها :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون عمر المتقدم من 18- 40 سنة لحملة شهادة الابتدائية والكفاءة المتوسطة .

3-أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق .

مضيفاً أنه سوف يكون هنالك مقابلة شخصية يحدد تاريخها بعد انتهاء الإعلان الذي يبدأ من يوم الاحد الموافق 20-10-1440هـ ولمدة خمسة أيام