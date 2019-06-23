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وظائف شاغرة بصحة الباحة
http://almnatiq.net/?p=743303
المناطق - الباحة
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن حاجتها إلى اشغال عدد من وظائف المستخدمين والعمال ، وقد افاد المساعد للموارد البشرية بصحة الباحة أن هذه الوظائف تخضع لعدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين منها :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
أن يكون عمر المتقدم من 18- 40 سنة لحملة شهادة الابتدائية والكفاءة المتوسطة .
3-أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق .
مضيفاً أنه سوف يكون هنالك مقابلة شخصية يحدد تاريخها بعد انتهاء الإعلان الذي يبدأ من يوم الاحد الموافق 20-10-1440هـ ولمدة خمسة أيام
علماً بأن التقديم سوف يكون فقط على الرابط الإلكتروني (https://forms.app/form/5d0228a92cf59b22c3191d4a )

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