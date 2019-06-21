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أطفال طيبة يقضون صيفهم مع انترنت الأشياء

أطفال طيبة يقضون صيفهم مع انترنت الأشياء
http://almnatiq.net/?p=743306
المناطق - المدينة المنورة

أطلقت شركة وادي طيبة برنامجها الصيفي الخاص بالأطفال، تحت عنوان: (بناء تطبيقات إنترنت الأشياء).

وكانت الشركة قد أطلقت برنامجا تدريبيا للشباب السعوديين المنتظمين في الجامعات السعودية سعيا من الشركة إلى تلبية احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل، وهو برنامج يهدف إلى وتنمية قدرات المتدرب الوظيفية عبر إشراكه في المشاريع القائمة في الشركة، وإكسابه الخبرة العملية سعيا إلى رفع مهارات المتدرب وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية لديه.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان فإن البرنامج الصيفي المخصص للفئات العمرية ما بين سن8-إلى 14 سنة هو برنامج صمم في شركة وادي طيبة للتعرف على مفهوم إنترنت الأشياء وكيفية البرمجة بطريقة السحب والافلات البسيطة، والتي تناسب هذه الفئة العمرية، وهي من البرامج الحديثة والتي تقام من قبل فريق مختص في شركة وادي طيبة -معمل انترنت الأشياء IOT.

ويتميز البرنامج بمدربيه الوطنيين من المهندسين المتخصصين في تحليل البيانات والمعامل التقنية الحديثة، ومدته قرابة أسبوعين في الفترة المسائية.

كما أوضح الدكتور العليان أن البرنامج يستهدف مواضيع معينة لشرح مفهوم البرمجة بطرق جذابة، كما يقدم البرنامج لمحة عن انترنت الأشياء والتعريف بالHardware وأنواع الحساسات المختلفة، إضافة إلى عمل مشاريع مختلفة تحت عناوين مختلفة كالعلوم والاختراعات باستخدام ال Micro:bit. , ويقام في نهاية البرنامج معرض لمشاريع المشاركين (هاكاثون) .

وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 25 متدربا.

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