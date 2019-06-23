وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بجامعة الملك سعود .. والتقديم غداً

وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بجامعة الملك سعود .. والتقديم غداً

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وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بجامعة الملك سعود .. والتقديم غداً

وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين بجامعة الملك سعود .. والتقديم غداً
http://almnatiq.net/?p=743318
المناطق - واس

أعلنت جامعة الملك سعود توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية “للرجال والنساء” بمرتبة “أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة”، وأخرى بمسمى “باحث” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.
وأهابت الجامعة لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية في الجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ غداً ويستمر لمدة خمسة أيام.

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