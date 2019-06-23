أمانة الاحساء .. 15 مليوناً لـ 4 مشاريع خدمية وتطويرية

المناطق _ الأحساء

تبدأ أمانة الاحساء خلال الأيام القادمة في تنفيذ اعمالها لـ 4 مشاريع في الاشغال العامة ، وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة وضمن مبادراتها لمعالجة التشوة البصري وتحسين المشهد الحضري وقّعت 3 عقود شملت ( تحسين وتطوير محور طريق الأمير سعود الفيصل بمدينة المبرز ، استبدال أعمدة الانارة التالفة في الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة العيون وتوابعها ، تحسين وتطوير المحاور الرئيسية بمدن العمران والجفر والعيون وتوابعها ) ، بينما تم توقيع عقد آخر يندرج تحت خطط ومبادرات الأمانة الرامية الى انشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية ويتمثل في ( انشاء مراكز مراقبة وإنقاذ بشاطئ العقير ) ، مشيراً الى ان خطوات البدء في تنفيذ المشاريع وانجازها خلال الفترة المقررة لذلك جارية حالياً ، والكلفة الاجمالية لتلك المشاريع بلغت 15703064 ( خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة آلاف وأربعة وستون ) ريالاً .

واعرب الملحم عن جزيل شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – للدعم والاهتمام اللامحدود بالقطاعات كافة ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء ، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.