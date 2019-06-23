الأمير سعود بن نايف: علاقات المملكة بأصدقائها قائمة على مد جسور التعاون

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، سعادة سفير مملكة الدانمارك لدى المملكة، السيد أوله موسبي، يرافقه السيدة عاليا مقبل المستشار التجاري بالسفارة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسيد موسبي، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة ومملكة الدانمارك، علاقات وطيدة، قائمة على الوضوح، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما يضمن رخاء وتطور البلدين الشقيقين، مشدداً أن المملكة حريصةٌ على مد جسور التعاون مع مختلف الدولة الشقيقة والصديقة، مراعيةً في علاقتها الدولية الأعراف الدبلوماسية والإنسانية، متمنياً سموه لمملكة الدانمارك ولشعبها الصديق التقدم والرخاء، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير مملكة الدانمارك لدى المملكة السيد أوله موسبي، عن صادق الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة ومملكة الدانمارك من تطور وازدهار في إطار حرص قيادة البلدين على الدفع بها قدماً، والحرص على أن تكون دائماً في أفضل المستويات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.