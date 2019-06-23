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الدكتور البازعي : وزراء المالية العرب أشادو بما تقدمه المملكة من دعم للقضية الفلسطينية

الدكتور البازعي : وزراء المالية العرب أشادو بما تقدمه المملكة من دعم للقضية الفلسطينية

أبرز المواد

الدكتور البازعي : وزراء المالية العرب أشادو بما تقدمه المملكة من دعم للقضية الفلسطينية

الدكتور البازعي : وزراء المالية العرب أشادو بما تقدمه المملكة من دعم للقضية الفلسطينية
http://almnatiq.net/?p=743329
المناطق - الرياض

أكد معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي أن الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم قد أشاد بالتزام المملكة العربية السعودية ودعمها للقضية الفلسطينية، مشيرًا في هذا الصدد إلى اشادة وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، بما تقدمه المملكة من دعم للقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وأوضح الدكتور البازعي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” على هامش الاجتماع أن اجتماع اليوم هو اجتماع خاص لتفعيل قرار القمة فيما يتعلق بقمة القدس التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وقمة تونس وتفعيل شبكة الأمان العربية لدعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا.
وقال إن الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب ناقش الوضع الاقتصادي في فلسطين والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

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