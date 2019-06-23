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محافظ ينبع يكرم بطل محطة الوقود

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المناطق _ ينبع

كرم اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة بطل محطة الوقود الشاب ثامر المرزوقي الموظف بشركة ياسرف.

الذي قام بمكافحة حريق وقع بمحطة وقود بشارع الملك عبد العزيز مقابل نادي المجد بينبع بعد أن ارتطمت سيارة مسرعة بأحد المضخات مما أدى الى اشتعال حريقا وذلك بحضور المهندس محمد نغاش أل نغاش رئيس شركة ياسرف ومدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع المكلف المقدم عايض بن مريشيد الرفاعي  وعدد من الجهات راعية التكريم :

الدفاع المدني

الاتصالات السعودية

شركة محطة نفط

شركة روافي الاحلام للسياحة والسفر

مركز صحة الرجل

حيث أثنى محافظ ينبع في مستهل حديثه مع الشاب المرزوقي على شهامته وموقفه النبيل وقال إن عمل الشاب البطولي لا يستغرب على أبناء هذا الوطن الذين عرف عنهم الأخلاص والتضحية ونابع من نخوة وشجاعة

وقدم المحافظ شكره للشاب سائلا الله العلي القدير أن يجزل له الثواب

وقد أعرب في الختام  الشاب المرزوقي عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع والجهات راعية التكريم على هذا التكريم مثمنا في الوقت ذاته هذه البادرة غير المستغربة من المسئولين تجاه أي عمل أنساني .

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