96 خدمة يقدمها مركز خدمات التعاون الصحي والطب الوقائي بحفر الباطن

المناطق _ حفر الباطن

بدأت صحة حفرالباطن العمل في مركز خدمات التعاون الصحي والطب الوقائي بمستشفى الولادة والأطفال بعد عقد شراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض خلال الشهر الماضي لتحسين الرعاية الصحية من خلال تعزيز الممارسة الإكلينيكية، وتطوير التعليم والتدريب وتوحيد أسس معالجة أمراض محددة.

ومن خلال المركز يمكن للمريض الحصول على الاستشارة الطبية اللازمة في العيادات المرئية عن بعد والعناية المركزة عن بعد والرأي الطبي الثاني وخدمة المواعيد والتقارير وصرف الأدوية وإجراء التحاليل المخبرية وتحويل وقبول المرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وكذلك خدمة الطب الاتصالي بالعناية المركزة والتي تمكن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي من الاطلاع على تفاصيل الحالة المرضية وإعطاء المشورة والمشاركة بالخطة العلاجية.

وقدم المركز خدماته في شهر مايو من خلال تقديم 25 استشارة هاتفية، 17 طلب أشعة، و 12 مريض قبلوا بنظام التحويل، و9 اتصالات مرئية لقسم العناية المركزة، و5 محاضرات مرئية، إضافة إلى 15 طلب تقرير طبي وأدوية، و6 اتصالات مرئية بالعيادات الخارجية، و 6 طلبات تجديد وإلغاء مواعيد.