بلدية النعيرية ترفع أكثر من 21 ألف م3 أنقاض ومخلفات خلال الربع الثالث للعام الجاري

رفعت بلدية محافظة النعيرية أكثر من 21 ألف متر مكعب من مخلفات وأنقاض من داخل الأحياء السكنية، ومداخل المحافظة والمراكز والهجر، وذلك خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي.

و أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية كثفت أعمال النظافة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في أحياء المحافظة (حي الصناعية – حي العزيزية – حي المحمدية – حي الفيصلية – حي الربيع – حي الخليج – حي الروضة– سوق الماشية), وأشار إلى أنه تم رفع ما يقارب (13,050) طن نفايات منزلية، ورفع ما يزيد عن (21,600 م3) من مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر، بالإضافة الى كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية ومداخل المحافظة ، لافتا الى أن العمل لازال جارياً على بقية الأحياء تباعاً حيث تم رفع (2740 م3) من الرمال من داخل الأحياء وبالمداخل .

وأضاف المهندس الرجباني أن عدد الحاويات المضافة بلغ (66) حاوية و المستبدلة بلغ عددها (470) , وتم إزالة ورفع (210) لوحة إعلانية مخالفة من مداخل المحافظة وبالشوارع الرئيسية, كما أكد على استمرار أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه العامة بالمحافظة, واستمرار أعمال المكافحة حيث تم استهلاك (320 لتر) من المبيدات والمطهرات لرش الأحياء الداخلية بحسب ما هو معمول به بالجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة .

ودعا المهندس الرجباني كافة المواطنين والمقيمين بالمحافظة إلى التعاون مع البلدية بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة الرسمية، ومن خلال مركز 940 الذكي.