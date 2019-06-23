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سمو أمير مكة المكرمة يستقبل مدير جامعة الطائف المكلف

سمو أمير مكة المكرمة يستقبل مدير جامعة الطائف المكلف
http://almnatiq.net/?p=743354
المناطق _ جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي مدير جامعة الطائف المكلف أمين الأكاديمية الدكتور سعد الزهراني.
واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على المشروعات التي أنجزتها أكاديمية الشعر العربي والشراكات التي تعمل عقدها لخدمة الثقافة العربية والشعر العربي ، خصوصاً دور وإسهامات الأكاديمية في تعزيز الثقافة الشعرية ونشرها ، التي ستدعم استمرارية مبادراتها القائمة ، لاسيما أندية الشعر والفنون.
واستعرض سموه مستجدات وخطط القبول في الجامعة للعام الجامعي المقبل والمراحل المنجزة والمتبقية من الخطة.

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